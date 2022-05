LIVE Virtus Bologna-Bursaspor 50-41, Finale EuroCup basket 2022 in DIRETTA: reazione d’orgoglio degli ospiti che tornano a -9, i bolognesi non si scompongono (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-50 Hayes di prepotenza con la schiacciata, Frutti Extra ancora a -10. Meno di un minuto al termine del terzo quarto! 60-48 Weems perfetto dalla media distanza, la Virtus Bologna ritorna a +12! 58-48 Holland si alza dall’arco e segna, -10 Bursaspor. 58-45 2/2 per Andrews dalla lunetta, turchi che ritornano a -13. Parziale micidiale della Virtus Bologna grazie al fuoriclasse serbo, che sale a quota 19 punti! La Segafredo Arena è una bolgia, time-out immediato Frutti Extra Bursaspor. 58-43 ANCORA LUI, ANCORA LUI, ANCORA LUI: MILOOOOS TEODOSICCCC!!! ALTRA TRIPLAAAAAA 55-43 MILOOOOOS TEODOSIIIICCCC!!! BOMBAAAAAAAAAAAAAAA Infrazione di ventiquattro secondi per il Bursaspor: che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-50 Hayes di prepotenza con la schiacciata, Frutti Extra ancora a -10. Meno di un minuto al termine del terzo quarto! 60-48 Weems perfetto dalla media distanza, laritorna a +12! 58-48 Holland si alza dall’arco e segna, -10. 58-45 2/2 per Andrews dalla lunetta, turchi che ria -13. Parziale micidiale dellagrazie al fuoriclasse serbo, che sale a quota 19 punti! La Segafredo Arena è una bolgia, time-out immediato Frutti Extra. 58-43 ANCORA LUI, ANCORA LUI, ANCORA LUI: MILOOOOS TEODOSICCCC!!! ALTRA TRIPLAAAAAA 55-43 MILOOOOOS TEODOSIIIICCCC!!! BOMBAAAAAAAAAAAAAAA Infrazione di ventiquattro secondi per il: che ...

