LIVE Virtus Bologna-Bursaspor 34-22, Finale EuroCup basket 2022 in DIRETTA: bolognesi ancora in doppia cifra di vantaggio, i turchi provano a reagire (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-22 2/2 per Bitim ai liberi, -12 Bursaspor. 34-20 KYLEEEE WEEEMSSSS!! BOMBAAAAAA 31-20 3/3 per Bitim dalla lunetta, -11 Bursaspor. 31-17 Taglio perfetto di Sampson su assist di Hervey, Virtus Bologna ancora a +14. 29-17 Andrews in allontanamento, uscita perfetta dei turchi dal minuto di sospensione. 29-15 Rimbalzo di Marco Belinelli che realizza dalla media distanza. Parziale di 4-0 dei bianconeri che ritornano a +14, time-out Bursaspor! 27-15 Contropiede perfetto della Virtus Bologna, con Sampson che non sbaglia l’appoggio! 25-15 Bomba di Holland, il Bursaspor ritorna a -10. Si riparte alla Segafredo Arena, con la Virtus ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-22 2/2 per Bitim ai liberi, -12. 34-20 KYLEEEE WEEEMSSSS!! BOMBAAAAAA 31-20 3/3 per Bitim dalla lunetta, -11. 31-17 Taglio perfetto di Sampson su assist di Hervey,a +14. 29-17 Andrews in allontanamento, uscita perfetta deidal minuto di sospensione. 29-15 Rimbalzo di Marco Belinelli che realizza dalla media distanza. Parziale di 4-0 dei bianconeri che ritornano a +14, time-out! 27-15 Contropiede perfetto della, con Sampson che non sbaglia l’appoggio! 25-15 Bomba di Holland, ilritorna a -10. Si riparte alla Segafredo Arena, con la...

