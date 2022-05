LIVE Virtus Bologna-Bursaspor 25-12, Finale EuroCup basket 2022 in DIRETTA: V-nere già a +13 dopo 10?, 7 punti per Marco Belinelli! (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-15 Contropiede perfetto della Virtus Bologna, con Sampson che non sbaglia l’appoggio! 25-15 Bomba di Holland, il Bursaspor ritorna a -10. Si riparte alla Segafredo Arena, con la Virtus Bologna sopra di tredici lunghezze. Avanti così, bianconeri! Termina qui il primo quarto: che partenza bruciante per la Virtus Bologna, che conduce 25-12! 7 punti per Marco Belinelli, con i turchi che faticano a rimanere in scia ai padroni di casa. 25-12 MAAARCOOO BEEELINEEEELLIII!! TRIPLAAAAAA 22-12 2/2 per Belinelli a cronometro fermo, primo vantaggio in doppia cifra per le V-nere. 20-12 Backdoor perfetto di Marco Belinelli, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-15 Contropiede perfetto della, con Sampson che non sbaglia l’appoggio! 25-15 Bomba di Holland, ilritorna a -10. Si riparte alla Segafredo Arena, con lasopra di tredici lunghezze. Avanti così, bianconeri! Termina qui il primo quarto: che partenza bruciante per la, che conduce 25-12! 7perBelinelli, con i turchi che faticano a rimain scia ai padroni di casa. 25-12 MAAARCOOO BEEELINEEEELLIII!! TRIPLAAAAAA 22-12 2/2 per Belinelli a cronometro fermo, primo vantaggio in doppia cifra per le V-. 20-12 Backdoor perfetto diBelinelli, ...

