LIVE – Sinner-Fognini, secondo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Fognini, sfida valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Tra i due tennisti italiani va in scena il primo confronto diretto. A partire con i favori del pronostico sarà l’altoatesino. Occhio però a non dare per spacciato il ligure, che al Foro Italico riesce sempre a mettere in mostra le sue migliori qualità. Il momento di forma migliore è quello di Sinner, che si è presentato a Roma dopo i quarti di finale di Miami e Montecarlo e gli ottavi di finale di Madrid la scorsa settimana. Sarà certamente una partita carica di tensione. Per il vincitore, infatti, ci sarebbe un ottavo di finale alla pari contro il serbo Filip Krajinovic, che nel clamore generale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ile latestuale di, sfida valevole per ildegli. Tra i due tennisti italiani va in scena il primo confronto diretto. A partire con i favori del pronostico sarà l’altoatesino. Occhio però a non dare per spacciato il ligure, che al Foro Italico riesce sempre a mettere in mostra le sue migliori qualità. Il momento di forma migliore è quello di, che si è presentato a Roma dopo i quarti di finale di Miami e Montecarlo e gli ottavi di finale di Madrid la scorsa settimana. Sarà certamente una partita carica di tensione. Per il vincitore, infatti, ci sarebbe un ottavo di finale alla pari contro il serbo Filip Krajinovic, che nel clamore generale ...

