LIVE – Nadal-Isner 6-3 2-1, secondo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Isner, incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Per lo spagnolo si tratta dell’esordio dopo aver usufruito di un bye. La difesa del titolo conquistato nella finale dello scorso anno contro Djokovic inizia dal confronto con il gigante americano. I precedenti sembrano non dare possibilità al giocatore a stelle e strisce, con il maiorchino che conduce per 7-0 (il bilancio sul rosso è 4-0). Nadal è intenzionato a far bene sin da subito nella Capitale per mettere nelle gambe più tennis possibile in vista del Roland Garros. La preparazione del secondo Slam stagionale, infatti, non è stata delle migliori a causa dell’assenza di un mese ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli. Per lo spagnolo si tratta dell’esordio dopo aver usufruito di un bye. La difesa del titolo conquistato nella finale dello scorso anno contro Djokovic inizia dal confronto con il gigante americano. I precedenti sembrano non dare possibilità al giocatore a stelle e strisce, con il maiorchino che conduce per 7-0 (il bilancio sul rosso è 4-0).è intenzionato a far bene sin da subito nella Capitale per mettere nelle gambe più tennis possibile in vista del Roland Garros. La preparazione delSlam stagionale, infatti, non è stata delle migliori a causa dell’assenza di un mese ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Nadal-Isner 4-3 secondo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Nadal-Isner #secondo… - infoitsport : LIVE Internazionali, a Roma Zverev batte Baez, ora Nadal. Dalle 19 il derby Sinner-Fognini - zazoomblog : LIVE – Nadal-Isner secondo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Nadal-Isner #secondo #turno - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpMadrid Trionfa #Alcaraz, che dopo #Nadal e #Djokovic, regola in #finale anche #Zverev per 6-3, 6-1! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpMadrid Impresa di #Alcaraz, che dopo #Nadal supera anche #Djokovic al #tiebreak del terz… -