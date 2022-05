LIVE Juventus-Inter 2-4, Finale Coppa Italia 2022 in DIRETTA: decisivo Perisic nella vittoria nerazzurra. Pagelle e highlights (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 23.45 Ecco le Pagelle: Juventus (4-2-3-1): Perin 5; Danilo 5 (41? Morata 6), De Ligt 4.5, Chiellini 6.5 (84? Arthur 5), Alex Sandro 6 (91? Pellegrini 6); Zakaria 6 (67? Locatelli 5), Rabiot 6; Cuadrado 5, Dybala 7 (99? Kean 5), Bernardeschi 5 (67? Bonucci 5); Vlahovic 7. All. Allegri 5. Inter (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 6, De Vrij 6, D’Ambrosio 5 (62? Dimarco 7) (115? Bastoni s.v.); Darmian 5 (62? Dumfries 6), Barella 7, Brozovic 6, Calhanoglu 7 (90’+1? Vidal 6), Perisic 8; Dzeko 6 (62? Correa 7), Lautaro Martinez 7 (90’+1? Sanchez 6). All. Inzaghi 7. 23.40 Partita dai tre volti: nel primo volto del primo tempo l’Inter gioca e va avanti, nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.45 Ecco le(4-2-3-1): Perin 5; Danilo 5 (41? Morata 6), De Ligt 4.5, Chiellini 6.5 (84? Arthur 5), Alex Sandro 6 (91? Pellegrini 6); Zakaria 6 (67? Locatelli 5), Rabiot 6; Cuadrado 5, Dybala 7 (99? Kean 5), Bernardeschi 5 (67? Bonucci 5); Vlahovic 7. All. Allegri 5.(3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 6, De Vrij 6, D’Ambrosio 5 (62? Dimarco 7) (115? Bastoni s.v.); Darmian 5 (62? Dumfries 6), Barella 7, Brozovic 6, Calhanoglu 7 (90’+1? Vidal 6),8; Dzeko 6 (62? Correa 7), Lautaro Martinez 7 (90’+1? Sanchez 6). All. Inzaghi 7. 23.40 Partita dai tre volti: nel primo volto del primo tempo l’gioca e va avanti, nel ...

juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - DiMarzio : #CoppaItalia | LIVE tutti gli aggiornamenti dell’attesa di #Juventus e #Inter verso la finale di Coppa Italia - JuventusTV : Siamo ??LIVE ?? per avvicinarci insieme a #JuveVenezia! L'ospite di oggi? Il grande Moreno Torricelli ?? ??… - Mario_Mantovani : Bene: Juve zero titoli, Inter la coppa. Basta così grazie ?? L'Inter vince la Coppa Italia - adabagcompany : Juventus vs Inter Milan – Coppa Italia final EXTRA-TIME LIVE: Juve boss Allegri SENT OFF, Inter lead -