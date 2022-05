LIVE Juventus-Inter 2-1, Finale Coppa Italia 2022 in DIRETTA: Vlahovic ribalta il risultato! (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64? Dentro Dimarco, Correa e Dumfries, fuori Darmian, Dzeko e D’Ambrosio nell’Inter. 62? Inter che ora alza il baricentro alla ricerca del pareggio. 60? Morata impegna Handanovic con il destro. 58? Ammonizione per Brozovic che ferma Dybala. 56? Darmian al volo, Perin in tuffo respinge. 54? Goooooooooooooooooooooooool, Vlahoviccccccccccccc, scatenata la squadra bianconera con un contropiede veloce Dybala trova Vlahovic da solo, Juventus-Inter 2-1. 52? Juventus entrata in campo con cattiveria, ora tocca all’Inter accendere il match. 50? Gooooooooooooooooooooooooooool, Alex Sandrooooooooooooo, tiro dalla distanza che trova distratto Handanovic, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Dentro Dimarco, Correa e Dumfries, fuori Darmian, Dzeko e D’Ambrosio nell’. 62?che ora alza il baricentro alla ricerca del pareggio. 60? Morata impegna Handanovic con il destro. 58? Ammonizione per Brozovic che ferma Dybala. 56? Darmian al volo, Perin in tuffo respinge. 54? Goooooooooooooooooooooooool,cccccccccccc, scatenata la squadra bianconera con un contropiede veloce Dybala trovada solo,2-1. 52?entrata in campo con cattiveria, ora tocca all’accendere il match. 50? Gooooooooooooooooooooooooooool, Alex Sandrooooooooooooo, tiro dalla distanza che trova distratto Handanovic, ...

