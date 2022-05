LIVE Juventus-Inter 0-1, Finale Coppa Italia 2022 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Vlahovic a terra, ma per l’arbitro non è rigore. 46? inizia la ripresa! 21.55 Inter che parte forte trovando una bellissima rete con Barella da fuori, poi è venuta fuori la Juventus che impegna più volte Handanovic senza segnare. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Juventus-Inter 0-1. 45? Due minuti di recupero. 43? Fuori Danilo per un problema muscolare, dentro Morata nella Juventus. 41? Problemi per Danilo, deve uscire. 39? Partita che vive di fiammate delle due squadre. 37? Sinistro di Brozovic alto da fuori area. 35? De Ligt di testa chiama ancora all’Intervento Handanovic. 33? Tentativo di Bernardeschi, respinge ancora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Vlahovic a terra, ma per l’arbitro non è rigore. 46?la ripresa! 21.55che parte forte trovando una bellissima rete con Barella da fuori, poi è venuta fuori lache impegna più volte Handanovic senza segnare. A tra poco per il47? Finisce il primo tempo,0-1. 45? Due minuti di recupero. 43? Fuori Danilo per un problema muscolare, dentro Morata nella. 41? Problemi per Danilo, deve uscire. 39? Partita che vive di fiammate delle due squadre. 37? Sinistro di Brozovic alto da fuori area. 35? De Ligt di testa chiama ancora all’vento Handanovic. 33? Tentativo di Bernardeschi, respinge ancora ...

