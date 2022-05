LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: volata tutta da giocare senza Ewan e Cavendish (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.10 35 chilometri al traguardo di Messina. 15.07 Traguardo volante a Villafranca Tirrena: Joao Almeida (UAE Team Emirates) e Romain Bardet (Team DSM) hanno provato la volata per i secondi d’abbuoni, ma sono stati bruciati da Ben Swift (Ineos-Grenadiers). Almeida secondo avanti ad Ulissi, quarto Bardet. 15.05 Con il ritiro di Jakub Mareczko, ora la Alpecin-Fenix potrebbe puntare su Mathieu van der Poel, che vorrà fare di tutto per strappare la seconda vittoria del suo Giro. 15.02 Sono la Israel-Premier Tech, la Alpecin Fenix e la Groupama-FDJ a tirare in testa al gruppo maglia rosa. 14.59 Infatti la Quick Step-Alpha Vinyl sembra essersi rialzata per non sprecare troppe energie in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.10 35 chilometri al traguardo di Messina. 15.07 Traguardo volante a Villafranca Tirrena: Joao Almeida (UAE Team Emirates) e Romain Bardet (Team DSM) hanno provato laper i secondi d’abbuoni, ma sono stati bruciati da Ben Swift (Ineos-Grenadiers). Almeida secondo avanti ad Ulissi, quarto Bardet. 15.05 Con il ritiro di Jakub Mareczko, ora la Alpecin-Fenix potrebbe puntare su Mathieu van der Poel, che vorrà fare di tutto per strappare la seconda vittoria del suo. 15.02 Sono la Israel-Premier Tech, la Alpecin Fenix e la Groupama-FDJ a tirare in testa al gruppo maglia rosa. 14.59 Infatti la Quick Step-Alpha Vinyl sembra essersi rialzata per non sprecare troppe energie in ...

