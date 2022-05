LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: scende a 3’20” il vantaggio dei 5 in fuga, 130 km all’arrivo (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 12.54 Tra pochi chilometri inizierà la prima e unica salita di giornata, quella che porterà al GPM di Portella Mandrazzi. 12.51 Anche l’eritreo Biniam Girmay (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) è da tenere d’occhio per la tappa di oggi. Queste le sue parole prima del via di questa mattina. @GrmayeBiniam – @IntermarcheWG: “Today will be less stressful”#Giro Powered by @eolo it pic.twitter.com/OMokMboCNy — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 11, 2022 12.48 Superata la prima ora di corsa. I battistrada Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.54 Tra pochi chilometri inizierà la prima e unica salita di giornata, quella che porterà al GPM di Portella Mandrazzi. 12.51 Anche l’eritreo Biniam Girmay (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) è da tenere d’occhio per ladi. Queste le sue parole prima del via di questa mattina. @GrmayeBiniam – @IntermarcheWG: “Today will be less stressful”#Powered by @eolo it pic.twitter.com/OMokMboCNy —(@ditalia) May 11,12.48 Superata la prima ora di corsa. I battistrada Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais e ...

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - SkySportF1 : ?? LECLERC VOLA A MIAMIIII ?? Il giro pole fantastico del monegasco ? ???? Gara domenica alle 21.30, tutto LIVE su Sky… - Bardiani_CSF : ????? ???? Giro d'Italia parte una fuga a 5, tra gli attaccanti il nostro @AleTonelli92 ?? Appuntamento sul traguardo… - zazoomblog : LIVE – Giro d’Italia 2022 quinta tappa Catania-Messina: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) - #d’Italia #quinta #tappa -