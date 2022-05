LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo insegue a 3’45” sull’unico GPM di giornata (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.23 Ricordiamo la composizione della fuga: Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais e Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa). 13.21 113 km al traguardo di Messina. Per i battistrada è iniziata la scalata verso il GPM di Portella Mandrazzi. Una salita non particolarmente dura come pendenze, appena il 4% di media, ma molto lunga. Il GPM misura 19,5 km ed in più i corridori hanno già affrontato diversi chilometri all’insù. 13.19 Con questi 3 punti il giovane della Intermarchè si porta a 58 punti nella classifica a punti, a soli 4 dal leader Van der Poel. Sul traguardo di oggi verranno assegnati punti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.23 Ricordiamo la composizione della fuga: Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais e Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa). 13.21 113 km al traguardo di Messina. Per i battistrada è iniziata la scalata verso il GPM di Portella Mandrazzi. Una salita non particolarmente dura come pendenze, appena il 4% di media, ma molto lunga. Il GPM misura 19,5 km ed in più i corridori hanno già affrontato diversi chilometri all’insù. 13.19 Con questi 3 punti il giovane della Intermarchè si porta a 58 punti nella classifica a punti, a soli 4 dal leader Van der Poel. Sul traguardo diverranno assegnati punti ...

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - SkySportF1 : ?? LECLERC VOLA A MIAMIIII ?? Il giro pole fantastico del monegasco ? ???? Gara domenica alle 21.30, tutto LIVE su Sky… - News24_it : LIVE Giro d'Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi vicini al GPM di Portella Mandrazzi, gruppo a 4' - OA… - infoitsport : LIVE Giro d'Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 4' di vantaggio per i cinque in fuga, 150 km all'arrivo -