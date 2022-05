LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Demare vince d’autorità a Messina (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.54 La top 10 di giornata: 1 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 4:03:56 2 GAVIRIA Fernando UAE Team Emirates 0:00 3 NIZZOLO Giacomo Israel – Premier Tech 0:00 4 BALLERINI Davide Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00 5 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:00 6 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 0:00 7 DAINESE Alberto Team DSM 0:00 8 TESFATSION Natnael Drone Hopper – Androni Giocattoli 0:00 9 THEUNS Edward Trek – Segafredo 0:00 10 CONSONNI Simone Cofidis 0:00 15.53 Secondo posto per Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), terzo Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) avanti a Davide Ballerini (Quick Step-Alpha Vinyl). 15.52 ARNAUD Demare SI PRENDE Messina! Il francese torna a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.54 La top 10 di giornata: 1 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 4:03:56 2 GAVIRIA Fernando UAE Team Emirates 0:00 3 NIZZOLO Giacomo Israel – Premier Tech 0:00 4 BALLERINI Davide Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00 5 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:00 6 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 0:00 7 DAINESE Alberto Team DSM 0:00 8 TESFATSION Natnael Drone Hopper – Androni Giocattoli 0:00 9 THEUNS Edward Trek – Segafredo 0:00 10 CONSONNI Simone Cofidis 0:00 15.53 Secondo posto per Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), terzo Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) avanti a Davide Ballerini (Quick Step-Alpha Vinyl). 15.52 ARNAUDSI PRENDE! Il francese torna a ...

