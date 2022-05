LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Demare, Cavendish e Ewan staccati in salita, 75 km al traguardo (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.33 Con il lavoro della Israel-Premier Tech, diventa difficilissimo per il gruppo Cavendish rientrare sul gruppo maglia rosa. Senza Cannonball tutti gli altri velocisti hanno una grande occasione. 14.31 Ormai ripresa la fuga di giornata! 14.29 Ora iniziano a lavorare anche gli Israel – Premier Tech. Grande occasione per Giacomo Nizzolo! 14.26 Resistono Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa) in testa. Il gruppo è ormai vicinissimo. 14.24 Il gruppo Cavendish è segnalato ora a 2’20” dal gruppo Maglia Rosa! Potrebbe essere già troppo tardi per il britannico! 14.21 75 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.33 Con il lavoro della Israel-Premier Tech, diventa difficilissimo per il grupporientrare sul gruppo maglia rosa. Senza Cannonball tutti gli altri velocisti hanno una grande occasione. 14.31 Ormai ripresa la fuga di giornata! 14.29 Ora iniziano a lavorare anche gli Israel – Premier Tech. Grande occasione per Giacomo Nizzolo! 14.26 Resistono Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mattia Bais (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa) in testa. Il gruppo è ormai vicinissimo. 14.24 Il gruppoè segnalato ora a 2’20” dal gruppo Maglia Rosa! Potrebbe essere già troppo tardi per il britannico! 14.21 75 ...

