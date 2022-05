LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: comincia la quinta frazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 11.53 Il quintetto prende il largo. A comporlo sono Jaakko Hanninen (AG2R Citroen Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizane), Mattia Bais e Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa). 11.52 Provano ad andarsene in cinque! 11.51 Nessun ritiro da segnalare alla partenza. Sono dunque ancora 173 i corridori in gara. 11.49 Ritmi subito elevati. Il gruppo è già allungato. 11.48 SI comincia! 11.46 Le prime fasi di corsa saranno parecchio interessanti. Da vedere se partirà subito la fuga. 11.43 È già iniziato il trasferimento verso il chilometro 0. Tra poco verrà dato il via ufficiale! 11.40 oggi sarà molto probabilmente volata. Si prevede ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL11.53 Il quintetto prende il largo. A comporlo sono Jaakko Hanninen (AG2R Citroen Team), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizane), Mattia Bais e Filippo Tagliani (Drone Hopper – Androni Giocattoli) e Mirco Maestri (Eolo-Kometa). 11.52 Provano ad andarsene in cinque! 11.51 Nessun ritiro da segnalare alla partenza. Sono dunque ancora 173 i corridori in gara. 11.49 Ritmi subito elevati. Il gruppo è già allungato. 11.48 SI! 11.46 Le prime fasi di corsa saranno parecchio interessanti. Da vedere se partirà subito la fuga. 11.43 È già iniziato il trasferimento verso il chilometro 0. Tra poco verrà dato il via ufficiale! 11.40sarà molto probabilmente volata. Si prevede ...

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - giroditalia : ?? The 1st chasing group! Live ?? - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - RAHELBERHANE3 : RT @giroditalia: ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - sportface2016 : #Giro2022, al via la quinta tappa: seguite la diretta su -