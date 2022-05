LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Vincenzo Nibali si ritira a fine anno. “E’ arrivato il mio momento” (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 Vincenzo Nibali ANNUNCIA IL RITIRO: “IL MIO momento É arrivato” LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 16.16 Chiudiamo con questa notizia triste per il nostro ciclismo il LIVE della quinta tappa del Giro d’Italia 2022. Un grosso in bocca al lupo a Vincenzo Nibali per il suo futuro e buon proseguimento con OA Sport! 16.14 Due Giri d’Italia, una Vuelta a Espana, un Tour de France, due Giri di Lombardia, una Milano-Sanremo, undici podi totali nei Grandi Giri: non basta a descrivere la grande carriera di Vincenzo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELANNUNCIA IL RITIRO: “IL MIO” LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 16.16 Chiudiamo con questa notizia triste per il nostro ciclismo ildella quinta tappa del. Un grosso in bocca al lupo aper il suo futuro e buon proseguimento con OA Sport! 16.14 Due Giri, una Vuelta a Espana, un Tour de France, due Giri di Lombardia, una Milano-Sanremo, undici podi totali nei Grandi Giri: non basta a descrivere la grande carriera di...

