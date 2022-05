LIVE Civitanova-Perugia, Finale volley 2022 in DIRETTA: gara-4, sarà scudetto o si allungherà la serie? (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orario, Tv e streaming di Civitanova-Perugia – Presentazione di gara3 di Civitanova-Perugia – Cronaca gara3 Perugia-Civitanova Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara4 della Finale playoff di Superlega tra Lube Civitanova e Sir Safety Perugia. Civitanova si trova ad un passo dalla conquista del suo settimo scudetto, il terzo consecutivo. La Lube ha espugnato la tana di Perugia al tie-break di gara-1 e poi si è imposta con uno schiacciante 3-0 nel secondo appuntamento di fronte al proprio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orario, Tv e streaming di– Presentazione di3 di– CronacaBuonasera e benvenuti alladella4 dellaplayoff di Superlega tra Lubee Sir Safetysi trova ad un passo dalla conquista del suo settimo, il terzo consecutivo. La Lube ha espugnato la tana dial tie-break di-1 e poi si è imposta con uno schiacciante 3-0 nel secondo appuntamento di fronte al proprio ...

