LIVE Civitanova-Perugia 3-0, Finale volley 2022 in DIRETTA: i marchigiani sono CAMPIONI D’ITALIA per la settima volta! (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30: De Cecco su tutti in casa Lube ma benissimo anche Anzani, autore di una partita impeccabile! Bene Zaytsev e benissimo Lucarelli, per continuità e qualità 22.29: Non è stata la partita spettacolare che ci si poteva aspettare, Civitanova aveva qualcosa in più, Perugia ha perso tante occasioni nel primo e nel terzo set e ha subito una dura lezione nel secondo parziale. Male Giannelli e Rychlicki oggi e anche Leon non è stato incisivo come in gara3 22.27: Pur senza il suo faro Juantorena, allenatore aggiunto, la Lube Civitanova vince il suo settimo scudetto, il terzo consecutivo! E’ stata la squadra più forte in questa Finale. Ha saputo cambiare passo dopo essere stata sotto 0-2 nella serie di semiFinale contro Trento 25-21 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.30: De Cecco su tutti in casa Lube ma benissimo anche Anzani, autore di una partita impeccabile! Bene Zaytsev e benissimo Lucarelli, per continuità e qualità 22.29: Non è stata la partita spettacolare che ci si poteva aspettare,aveva qualcosa in più,ha perso tante occasioni nel primo e nel terzo set e ha subito una dura lezione nel secondo parziale. Male Giannelli e Rychlicki oggi e anche Leon non è stato incisivo come in gara3 22.27: Pur senza il suo faro Juantorena, allenatore aggiunto, la Lubevince il suo settimo scudetto, il terzo consecutivo! E’ stata la squadra più forte in questa. Ha saputo cambiare passo dopo essere stata sotto 0-2 nella serie di semicontro Trento 25-21 ...

