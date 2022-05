Litfiba | le foto del concerto all’Atlantico Live di Roma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Iieri sera sul palco dell’Atlantico, per la prima delle due date capitoline dell’Ultimo Girone Tour, nel quale la band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli, si sta congedando dai fan, dopo oltre 40 anni di musica., ieri sera la prima delle due datediUna storia che si può fregiare di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo, precursori come pochi del rock cantato in italiano ma anche fortemente legata a doppia mandata alla storia del nostro Paese, tra impegno sociale, battaglie civili/ambientali e diritti umani. Pochi artisti, infatti, possono vantare di aver affrontato con così grande successo e perseveranza, una gavetta e un percorso lungo e tortuoso come ...