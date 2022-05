Advertising

sportli26181512 : Ligue 1, dalle 19 LIVE Nizza-Saint Etienne, poi Nantes-Rennes: La terz'ultima giornata di Ligue 1 termina oggi le u… - manu_99a : @AntonioSpurs13 @7CopasDeEuropa @Maluka1980 @CalcioFinanza Malaga (furono anche esclusi dalle competizioni europee… - MarcoElliottOUT : @85narutero @izzi_federico @MilanNewsit Appunto col tolosa hanno speso 6 mln per prenderlo in Serie B, hanno incass… - sportli26181512 : Ligue 1: dalle 13 Metz-Lione LIVE, poi altre quattro partite e stasera il Psg: Dopo la vittoria di ieri dello Stras… - sportli26181512 : Ligue 1, dalle 21 LIVE Lille-Monaco: Ultime tre curve in Ligue 1, dove il Psg ha già vinto il titolo ma c'è chi sta… -

Sky Sport

In Italia come in Europa, è rush finale anche nei campionati esteri trasmessi da Sky (1 ... tuffi e nuoto sincronizzato - e per la prima volta nella storia, anche nei tuffigrandi altezze. ...In Italia come in Europa, è rush finale anche nei campionati esteri trasmessi da Sky (1 ... tuffi e nuoto sincronizzato - e per la prima volta nella storia, anche nei tuffigrandi altezze. ... Roma-Feyenoord, la prima finale di Conference si gioca il 25 maggio a Tirana LIONE - Stando a un'informazione apparsa su "L'Equipe", lo scorso mese di agosto il Lione - compagine di Ligue 1 - mise fuori rosa Marcelo ... con l’allenatore decise di "tagliare" Marcelo dalla rosa ...I biancocelesti, però, non sarebbero gli unici interessati, visto che dalla Ligue 1 spunta un club pronto a fare sul serio per il Cholito. Si tratta del Marsiglia che, secondo quanto appreso dal ...