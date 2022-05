«Liberato II», l’omaggio a Napoli e ai Borbone nel nuovo disco del cantante anonimo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Liberato torna alla musica con il suo secondo disco, «Liberato II». Un omaggio a Napoli e ai Borbone annunciato sui social. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il primo singolo è «Partenope», il cui video, diretto da Francesco Lettieri, è girato nelle stanze di Palazzo Reale, le antiche stanze dei Borbone dove rivive la nobiltà del Settecento. Liberato è vestito da Cimarosa, accanto a lui ci sono l’attore Giacomo Rizzo nei panni di Ferdinando IV e la ballerina Tonia Laterza in quelli della sirena Partenope. “Tra balli di corte e strani rituali, dalle parole cantate a mo’ di filastrocca e in broccolino, a metà tra dialetto napoletano e inglese, emerge il ricordo di un amore impossibile per la mitica sirena”. «Liberato II» contiene sette inediti “in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 11 maggio 2022)torna alla musica con il suo secondo, «II». Un omaggio ae aiannunciato sui social. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il primo singolo è «Partenope», il cui video, diretto da Francesco Lettieri, è girato nelle stanze di Palazzo Reale, le antiche stanze deidove rivive la nobiltà del Settecento.è vestito da Cimarosa, accanto a lui ci sono l’attore Giacomo Rizzo nei panni di Ferdinando IV e la ballerina Tonia Laterza in quelli della sirena Partenope. “Tra balli di corte e strani rituali, dalle parole cantate a mo’ di filastrocca e in broccolino, a metà tra dialetto napoletano e inglese, emerge il ricordo di un amore impossibile per la mitica sirena”. «II» contiene sette inediti “in ...

Advertising

napolista : «#Liberato II», l’omaggio a Napoli e ai Borbone nel nuovo disco del cantante anonimo Sette inediti, il primo si ch… - eg0eccentrica : I cantanti della Norvegia che non hanno mai mostrato il loro vero volto L’omaggio a Liberato?? - Severusp2 : Ho ascoltato l'album di Liberato e ho visto i video delle canzoni. Molto bello il riferimento alle radici e l'omagg… - erpumo : Premetto di non essere un fan di Liberato e questo disco non mi ha fatto cambiare idea. Però Cicerenella mi è piaci… -