“Li hanno visti”. Gossip-top su Manuel Bortuzzo e l’ex fidanzata. Perché non si nascondono più (Di mercoledì 11 maggio 2022) Manuel Bortuzzo e l’ex fidanzata Federica Pizzi non si nascondono più. Dopo l’addio del nuotatore alla fidanzata Lulù Selassié, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, l’attenzione del Gossip si è concentrato sulla vita privata dell’ex vippone. Dopo aver trascorso un weekend insieme a Lulù, Manuel Bortuzzo ha annunciato la rottura all’Ansa lasciando tutti i loro fan (e la stessa principessa) senza parole. “L’ho saputo come voi, ho letto l’agenzia di stampa come tutti quanti. Per i sentimenti che abbiamo provato è normale che io non vorrei che fosse così, però, purtroppo, per colpa di queste persone che si sono messe in mezzo – e non dovevano Perché siamo due ragazzi di vent’anni – noi ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)Federica Pizzi non sipiù. Dopo l’addio del nuotatore allaLulù Selassié, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, l’attenzione delsi è concentrato sulla vita privata delvippone. Dopo aver trascorso un weekend insieme a Lulù,ha annunciato la rottura all’Ansa lasciando tutti i loro fan (e la stessa principessa) senza parole. “L’ho saputo come voi, ho letto l’agenzia di stampa come tutti quanti. Per i sentimenti che abbiamo provato è normale che io non vorrei che fosse così, però, purtroppo, per colpa di queste persone che si sono messe in mezzo – e non dovevanosiamo due ragazzi di vent’anni – noi ci ...

Advertising

EurovisionRai : ???? #Lumix e #PiaMaria hanno fatto scatenare l’Arena. Dall’Austria dicono che ci hanno visti ballare! ?? L’esibizion… - AFAntoAnt : RT @amici_da: Ho portato il micio nero a fare un controllo dal vet perché anche se gli occhi non hanno più secrezioni li ho visti gonfi all… - _fendiman_ : @2chancore Ti consiglio my name e beyond evil (uno su netflix e uno su viki) Poi ti consiglio anche it's okay to n… - bbistraw : @padelleeknow @hanloscoiattolo vi hanno visti - giswanheda : Va bene jessica e lulu perché hanno condiviso il gf con lui, va bene clarissa perché si seguono sui social, è sempr… -