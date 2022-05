L’etichetta discografica di Alex Rina e Luigi Strangis è di artisti di Amici? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Amici 21 è agli sgoccioli. Mancano pochissimi giorni al gran finale previsto per domenica 15 Maggio su Canale 5 e se i ballerini dopo il programma, potranno aspirare (o magari avere) ingaggi per spettacoli e corpi di ballo; i cantanti vedranno i frutti del loro lavoro nelle vendite discografiche. Due cantanti tra i più amanti di questa edizione sono prossimi alla pubblicazione dei loro album, ma c’è un mistero intorno alla loro etichetta discografica. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici Alex Rina e Luigi Strangis: qual è L’etichetta discografica Alex Rina e Luigi Strangis, entrambi finalisti di Amici 21, presto faranno conoscere ai loro ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 11 maggio 2022)21 è agli sgoccioli. Mancano pochissimi giorni al gran finale previsto per domenica 15 Maggio su Canale 5 e se i ballerini dopo il programma, potranno aspirare (o magari avere) ingaggi per spettacoli e corpi di ballo; i cantanti vedranno i frutti del loro lavoro nelle vendite discografiche. Due cantanti tra i più amanti di questa edizione sono prossimi alla pubblicazione dei loro album, ma c’è un mistero intorno alla loro etichetta. Leggi anche: Dove vedere la replica di: qual è, entrambi finalisti di21, presto faranno conoscere ai loro ...

Advertising

FlnDisguise : @buckyvcap alex e luigi hanno firmato con l'etichetta fondata dal figlio di mdf, giordana e non so chi altro quindi… - DioBenedicaMe : Cioè non sono stati voluti da nessuno o vengono sacrificati per lanciare l'etichetta discografica dei due ex allievi di Maria? - KekkaW__ : Praticamente il vincitore porterà l'etichetta della nuova casa discografica sconosciuta creata dai ragazzi di Amici… - inlukesarmss_ : il problema principale di quella casa discografica è il fatto di spingerci due ragazzi che si stanno appena affacci… - sxgnialcielo : RT @aromik_7: stessa etichetta discografica, tra l’altro creata l’altro ieri e per la questione radioZeta fanno promozione ad un inedito us… -

S'ard Festival "La Musica dei Danzatori delle Stelle" ... i due artisti sono entrambi protagonisti della casa discografica ...nazionale per la forza identitaria delle sue produzioni e per l'...artistico delle produzioni originali dell'omonima etichetta, ed è ... Giovedì 12 maggio Rifrazioni Sonore nel Museo di Storia Naturale del Salento È artista di riferimento e artwork creator dell'etichetta ... È artista di riferimento e artwork creator dell'etichetta discografica ... prevede l'ingresso con contributo di 10 euro. Link Sponsorizzato Tebigeek ... i due artisti sono entrambi protagonisti della casa...nazionale per la forza identitaria delle sue produzioni e per'...artistico delle produzioni originali dell'omonima, ed è ...È artista di riferimento e artwork creator dell'... È artista di riferimento e artwork creator dell'... prevede'ingresso con contributo di 10 euro. Link Sponsorizzato Diddy annuncia la nuova etichetta - Tebigeek