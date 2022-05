L'esperto rivela la malattia di Putin: "Avete visto i piedi?", cosa nasconde lo zar | Guarda (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si discute ancora della malattia di Vladimir Putin. Nel giorno della Vittoria il presidente russo si è mostrato così com'è, scatenando nuovi sospetti. In particolare è Mike Carter, esperto di linguaggio del corpo, a sollevare nuovi dubbi sullo stato di salute del presidente russo. Nel mirino il discorso dello zar, nel quale pare quasi affannato. "Tratteniamo il respiro o respiriamo in questo modo quando qualcosa fisicamente o mentalmente non va bene - dice l'esperto al Mirror -. Il suo respiro è molto superficiale, il che potrebbe essere una sorta di dolore che sta sopportando. Il fiato corto è un'altra indicazione che qualcosa potrebbe non andare". A far insospettire anche il "dondolo avanti e indietro", un movimento che potrebbe segnalare "agitazione", ma può anche essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si discute ancora delladi Vladimir. Nel giorno della Vittoria il presidente russo si è mostrato così com'è, scatenando nuovi sospetti. In particolare è Mike Carter,di linguaggio del corpo, a sollevare nuovi dubbi sullo stato di salute del presidente russo. Nel mirino il discorso dello zar, nel quale pare quasi affannato. "Tratteniamo il respiro o respiriamo in questo modo quando qualfisicamente o mentalmente non va bene - dice l'al Mirror -. Il suo respiro è molto superficiale, il che potrebbe essere una sorta di dolore che sta sopportando. Il fiato corto è un'altra indicazione che qualpotrebbe non andare". A far insospettire anche il "dondolo avanti e indietro", un movimento che potrebbe segnalare "agitazione", ma può anche essere ...

Advertising

infoitinterno : L’esperto rivela: “Ucraini in difficoltà. E la Russia può combattere a lungo” - Quintarelli_A : RT @TwittGiorgio: L’esperto rivela: “Ucraini in difficoltà. E la Russia può combattere a lungo” - TwittGiorgio : L’esperto rivela: “Ucraini in difficoltà. E la Russia può combattere a lungo” - RossoPasqui : Dev'essere l'aria, l'acqua, lo smog... fatto è che a Torino stanno aumentando i 'lettori-del-futuro'. Dopo l'ex sin… - fangiovanna : @CanciAbo @eziomauro Caracciolo altro esperto messo a nudo In tv prima o poi il bluff si rivela Esperti state a ca… -