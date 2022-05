L'epoca del Movimento 5 Stelle, nata e finita a Parma (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ un cerchio che si chiude. Là dove tutto era cominciato: a Parma. Dove nel 2012 i grillini espugnarono il municipio del fortino emiliano con Federico Pizzarotti. La città divenne il simbolo del successo dei Cinque Stelle, che arrivarono ad esprimere un sindaco in una piazza capoluogo di provincia. Oggi, a distanza di quasi dieci anni, il Movimento Cinque Stelle è sparito da Parma: ha deciso addirittura di non presentare il simbolo alle prossime amministrative. Falliti i tentativi di un accordo con il Pd, non ci sarà alcuna lista pentastellata. E’ la rappresentazione plastica di una creatura politica al tramonto. Parma come origine e fine delle glorie grilline. In mezzo, i saliscendi di un’ avventura che ha regalato emozioni e tragedie: la conquista di Roma con Virginia Raggi, la ... Leggi su panorama (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ un cerchio che si chiude. Là dove tutto era cominciato: a. Dove nel 2012 i grillini espugnarono il municipio del fortino emiliano con Federico Pizzarotti. La città divenne il simbolo del successo dei Cinque, che arrivarono ad esprimere un sindaco in una piazza capoluogo di provincia. Oggi, a distanza di quasi dieci anni, ilCinqueè sparito da: ha deciso addirittura di non presentare il simbolo alle prossime amministrative. Falliti i tentativi di un accordo con il Pd, non ci sarà alcuna lista pentastellata. E’ la rappresentazione plastica di una creatura politica al tramonto.come origine e fine delle glorie grilline. In mezzo, i saliscendi di un’ avventura che ha regalato emozioni e tragedie: la conquista di Roma con Virginia Raggi, la ...

