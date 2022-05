L’elaborazione del lutto nel film “Molto forte, incredibilmente vicino” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stasera in tv su Iris andrà in onda il film “Molto forte, incredibilmente vicino” (2011) del regista Stephen Daldry. Tratto dall’omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer ha ottenuto due candidature agli Oscar come miglior film e miglior attore non protagonista (Max von Sydow). Nel cast il giovane attore Thomas Horn, nel suo primo ruolo, al fianco di Tom Hanks e Sandra Bullock. La pellicola racconta di un dramma che purtroppo ha accumunato la vita di oltre 3000 bambini orfani di un genitore in seguito al terribile attentato dell’11 settembre. Ma questo evento storico sarà una cornice che racchiude invece un percorso intimo di un figlio nelL’elaborazione del lutto rappresentato però in chiave differente. Scopriamo insieme la trama nel dettaglio. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stasera in tv su Iris andrà in onda il” (2011) del regista Stephen Daldry. Tratto dall’omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer ha ottenuto due candidature agli Oscar come migliore miglior attore non protagonista (Max von Sydow). Nel cast il giovane attore Thomas Horn, nel suo primo ruolo, al fianco di Tom Hanks e Sandra Bullock. La pellicola racconta di un dramma che purtroppo ha accumunato la vita di oltre 3000 bambini orfani di un genitore in seguito al terribile attentato dell’11 settembre. Ma questo evento storico sarà una cornice che racchiude invece un percorso intimo di un figlio neldelrappresentato però in chiave differente. Scopriamo insieme la trama nel dettaglio. La ...

