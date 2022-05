Leicester City vs Norwich City: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Leicester City spererà disperatamente di evitare una terza sconfitta sul rimbalzo in tutte le competizioni quando il Norwich City si recherà al King Power Stadium per la battaglia della Premier League di mercoledì 11 maggio. I Foxes sono stati affondati 2-1 dall’Everton nel fine settimana, mentre le già retrocesse Canarie hanno ricevuto una lezione di calcio dal West Ham United in una batosta per 4-0. Il calcio di inizio di Leicester City vs Norwich City è previsto alle 20:45 Prepartita Leicester City vs Norwich City: a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilspererà disperatamente di evitare una terza sconfitta sul rimbalzo in tutte le competizioni quando ilsi recherà al King Power Stadium per la battaglia della Premier League di mercoledì 11 maggio. I Foxes sono stati affondati 2-1 dall’Everton nel fine settimana, mentre le già retrocesse Canarie hanno ricevuto una lezione di calcio dal West Ham United in una batosta per 4-0. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Prepartitavs: a che punto sono le due ...

