Leao, carica social verso lo scudetto: Milan al lavoro per il rinnovo (Di mercoledì 11 maggio 2022) La settimana che si concluderà con la penultima giornata di campionato coincide per il Milan con l'attesa per il primo match - point per lo scudetto, oltre che per l'ultima partita casalinga della ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 11 maggio 2022) La settimana che si concluderà con la penultima giornata di campionato coincide per ilcon l'attesa per il primo match - point per lo, oltre che per l'ultima partita casalinga della ...

Advertising

sportli26181512 : Leao, carica social verso lo scudetto: Milan al lavoro per il rinnovo: L'attaccante portoghese spopola su Instagram… - lakakadonkey : RT @LucaManinetti: Vittoria di forza del #Milan che batte la Fiorentina con un gol nel finale di Rafael #Leao su complicità di Terraciano.… - marirotesolin : RT @LucaManinetti: Vittoria di forza del #Milan che batte la Fiorentina con un gol nel finale di Rafael #Leao su complicità di Terraciano.… - _IlTonaliano_ : RT @latestachefuma: @_IlTonaliano_ non mi carica le foto perché non prende ma mi ci gioco la casa che hai messo mahrez leao e tonali - latestachefuma : @_IlTonaliano_ non mi carica le foto perché non prende ma mi ci gioco la casa che hai messo mahrez leao e tonali -