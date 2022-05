Le ultime parole di Shireen Abu Akleh, simbolo palestinese (Di mercoledì 11 maggio 2022) Shireen Abu Akleh, 51 anni, da 25 corrispondente di al Jazeera dalla Palestina, è morta, colpita da un proiettile alla nuca mentre con tre colleghi giornalisti assisteva a un raid israeliano nel campo profughi, che ospita 15 mila persone, della cittadina di Jenin, nella Cisgiordania settentrionale. Un altro giornalista di al Jazeera, Ali al Samoudi, è stato colpito alla schiena. Hanno tutti riferito, come del resto documentano fotografie e video, di essersi trovati sul luogo con l’elmetto protettivo, il giubbotto e la pettorina con la scritta “Press”; che i colpi venivano dai militari israeliani, e in particolare da un cecchino, e che il tiro è durato anche dopo che Shereen era stata colpita. Le autorità militari israeliane, al contrario dei giornalisti, hanno sostenuto che l’episodio sia avvenuto mentre i loro soldati erano attaccati a colpi di armi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 11 maggio 2022)Abu, 51 anni, da 25 corrispondente di al Jazeera dalla Palestina, è morta, colpita da un proiettile alla nuca mentre con tre colleghi giornalisti assisteva a un raid israeliano nel campo profughi, che ospita 15 mila persone, della cittadina di Jenin, nella Cisgiordania settentrionale. Un altro giornalista di al Jazeera, Ali al Samoudi, è stato colpito alla schiena. Hanno tutti riferito, come del resto documentano fotografie e video, di essersi trovati sul luogo con l’elmetto protettivo, il giubbotto e la pettorina con la scritta “Press”; che i colpi venivano dai militari israeliani, e in particolare da un cecchino, e che il tiro è durato anche dopo che Shereen era stata colpita. Le autorità militari israeliane, al contrario dei giornalisti, hanno sostenuto che l’episodio sia avvenuto mentre i loro soldati erano attaccati a colpi di armi ...

