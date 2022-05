Le sanzioni spaccano ancora l’Europa (Di mercoledì 11 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha compattato fino a questo momento il blocco euro-atlantico. L’invasione ha sancito infatti una netta frattura nei rapporti tra la Russia e l’Europa, ma ha anche rafforzato in senso politico e strategico un’Alleanza Atlantica che appariva fortemente indebolita dopo la catastrofica immagine della ritirata da Kabul. Tuttavia, questa unità di intenti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 11 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha compattato fino a questo momento il blocco euro-atlantico. L’invasione ha sancito infatti una netta frattura nei rapporti tra la Russia e, ma ha anche rafforzato in senso politico e strategico un’Alleanza Atlantica che appariva fortemente indebolita dopo la catastrofica immagine della ritirata da Kabul. Tuttavia, questa unità di intenti InsideOver.

