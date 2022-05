Le mogli del reggimento Azov vedono Papa Francesco | «Ci aiuti a salvare i nostri mariti»

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Al termine dell'udienza generale, al momento del 'baciamano', il Papa incontrerà e saluterà le mogli di d… - TgLa7 : #Ucraina: #Papa incontra mogli dei combattenti del Battaglione #Azov - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco incontra le mogli di due ufficiali del Battaglione #Azov - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | L'incontro con il Papa è stato 'un momento storico. Speriamo che questo possa aiutare a salvare i nostri mariti… - angelicapenny : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | L'incontro con il Papa è stato 'un momento storico. Speriamo che questo possa aiutare a salvare i nostri mariti… -

12.13 Papa incontradi due soldati Azov Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha incontrato ledi due ufficialiBattaglione Azov asserragliati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. La richiesta dell'incontro era stata inviata in Vaticano il 25 aprile scorso L'incontro, hanno detto ...Così Katarina e Yulia, duedei soldatibattaglione Azov che hanno incontrato Papa Francesco e che sperano che sia data ai loro soldati la possibilità di evacuare dall'acciaieria. Papa ...«Uno di loro è sceso e ha sparato a Marcelo due volte, una in faccia e una alla schiena», ha raccontato la moglie, rimasta illesa. Nel tentativo di fermare l’esecuzione è intervenuto anche un membro ...Papa Francesco ha incontrato questa mattina le mogli dei militari del battaglione Azov. Lo ha fatto al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Il premier polacco: "Putin più pericoloso di ...