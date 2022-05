Le due “Gallerie” in cerca del Sindaco (Di mercoledì 11 maggio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 10 maggio, all’interno della rubrica “Spigolature”. di Ermanno Corsi Erano 6 i personaggi pirandelliani in cerca d’autore: di chi poteva aiutarli a comprendere e risolvere i loro problemi. Alla fine prendono atto che il miglior “autore”, per tutti loro, erano proprio loro stessi. Dalla narrativa ironica alla vita amministrativa napoletana, si può pensare che sono tutti gli abitanti della Città alla ricerca dell’autore pirandelliano che, visti i fatti e fatti i conti, non può essere che il Sindaco Gaetano Manfredi. A chiamarlo in causa, il grido unanime di giornali e tv: le due Gallerie (vanto e orgoglio della Napoli che nella seconda parte dell’Ottocento seppe dar prova di grande risveglio e rigenerante risanamento urbanistico), languono ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 10 maggio, all’interno della rubrica “Spigolature”. di Ermanno Corsi Erano 6 i personaggi pirandelliani ind’autore: di chi poteva aiutarli a comprendere e risolvere i loro problemi. Alla fine prendono atto che il miglior “autore”, per tutti loro, erano proprio loro stessi. Dalla narrativa ironica alla vita amministrativa napoletana, si può pensare che sono tutti gli abitanti della Città alla ridell’autore pirandelliano che, visti i fatti e fatti i conti, non può essere che ilGaetano Manfredi. A chiamarlo in causa, il grido unanime di giornali e tv: le due(vanto e orgoglio della Napoli che nella seconda parte dell’Ottocento seppe dar prova di grande risveglio e rigenerante risanamento urbanistico), languono ...

