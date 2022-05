Le Donatella, il look estivo che fa vedere tutto: Giulia e Silvia scatenate – FOTO (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le Donatella preparano gli outfit per l’estate, il caldo sta arrivando e le due gemelle Provvedi sono più in forma e seducenti che mai: che trasparenze Icone di stile e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lepreparano gli outfit per l’estate, il caldo sta arrivando e le due gemelle Provvedi sono più in forma e seducenti che mai: che trasparenze Icone di stile e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

martacerritelli : RT @CCokina12: I miglior look in assoluto sono tutti Firmati Donatella Versace ??#MetGala - sebapinna981 : RT @i_Ditaly: Tanti auguri, Donatella Versace! ? Per celebrare il suo compleanno—e l’eredità stilistica—della designer italiana, al link t… - CCokina12 : I miglior look in assoluto sono tutti Firmati Donatella Versace ??#MetGala - rafatagiba : Sabia que tinha dedo da Donatella nesse look da Cardi B - thynamorim : Esperando uma ft do look da donatella ?????????????????????????????? -