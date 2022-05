Le Borse superano la prova dell’inflazione Usa, Milano +2,8%. Riparte il petrolio, spread giù a 190 (Di mercoledì 11 maggio 2022) In netto rialzo i listini nel giorno dell'atteso dato sui prezzi negli Stati Uniti (saliti più delle attese ad aprile ma sotto i livelli di marzo). A Piazza Affari occhi sul risiko bancario. Il greggio Wti risale a quota 103 dollari, spread in calo a 191 punti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 11 maggio 2022) In netto rialzo i listini nel giorno dell'atteso dato sui prezzi negli Stati Uniti (saliti più delle attese ad aprile ma sotto i livelli di marzo). A Piazza Affari occhi sul risiko bancario. Il greggio Wti risale a quota 103 dollari,in calo a 191 punti

