Lazio, infortunio Immobile: scatta l’allarme in vista della Juve. Le ultime (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Lazio in apprensione per l’infortunio di Immobile. Le condizioni dell’attaccante sono da valutare. scatta l’allarme in vista della Juve «Sono acciaccato, ma voglio stringere i denti e farcela per le ultime due giornate» ha dichiarato Immobile – accompagnato da stampelle e tutore – al Foro italico. La caviglia destra è gonfia, non un infortunio grave ma nemmeno una semplice distorsione: i medici consigliano lo stop di due settimane, chiudere adesso la stagione per farsi trovare pronto per la finalissima contro l’Argentina. Solo che Immobile non vuole mollare, sa che – mai come adesso – la Lazio ha bisogno di lui: lunedì c’è la Juve e mancano ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lain apprensione per l’di. Le condizioni dell’attaccante sono da valutare.in«Sono acciaccato, ma voglio stringere i denti e farcela per ledue giornate» ha dichiarato– accompagnato da stampelle e tutore – al Foro italico. La caviglia destra è gonfia, non ungrave ma nemmeno una semplice distorsione: i medici consigliano lo stop di due settimane, chiudere adesso la stagione per farsi trovare pronto per la finalissima contro l’Argentina. Solo chenon vuole mollare, sa che – mai come adesso – laha bisogno di lui: lunedì c’è lae mancano ...

