Lazio Autism Friendly, il nuovo progetto editoriale per mappare i percorsi autism-friendly (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un progetto editoriale per mappare i percorsi autism-friendly della Regione Lazio: una redazione di persone autistiche coordinata dall’Associazione Not Equal per guardare al territorio in una dimensione inclusiva. Si tratta di Lazio autism friendly, il progetto di VitaminaG promosso dall’Associazione Not Equal nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù. Guardare al territorio con occhi diversi per tracciare percorsi nuovi, in grado di realizzare una redazione editoriale che ... Leggi su funweek (Di mercoledì 11 maggio 2022) Unperdella Regione: una redazione di persone autistiche coordinata dall’Associazione Not Equal per guardare al territorio in una dimensione inclusiva. Si tratta di, ildi VitaminaG promosso dall’Associazione Not Equal nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regionecon il sostegno del Dipartimento della Gioventù. Guardare al territorio con occhi diversi per tracciarenuovi, in grado di realizzare una redazioneche ...

VittorioZenardi : Lazio Autism Friendly: al via la mappatura autism friendly della Regione Lazio - speciale_news : Lazio Autism Friendly: al via la mappatura autism friendly della Regione Lazio - GrSociale : GRS #CULTURA Lazio Autism Friendly: il progetto dell’Associazione Not Equal @RegioneLazio - pressitalia : Lazio Autism Friendly - Al via la mappatura autism friendly della Regione Lazio per un turismo integrato, accessibi… - OltreleColonne : Lazio Autism Friendly, il territorio alla portata di tutti -