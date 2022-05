Lavrov: "Non vogliamo la guerra in Europa, ma stop al mondo dominato dagli Usa". BoJo, sostegno a Finlandia e Svezia in caso di attacco (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si combatte all'isola dei Serpenti, cruciale per il Mar Nero. Colpiti una scuola e un gasdotto nel Luhansk, incendio all'Azovstal. Avanza controffensiva ucraina a nord. Kherson chiederà l'annessione alla Russia. Stallo sui negoziati, Zelensky: "Pronti al dialogo con Mosca, ma stiamo perdendo la pazienza". Primo ok negli Usa ad aiuti da 40 mld all'Ucraina. Primo blocco parziale del gas russo verso l'Ue Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si combatte all'isola dei Serpenti, cruciale per il Mar Nero. Colpiti una scuola e un gasdotto nel Luhansk, incendio all'Azovstal. Avanza controffensiva ucraina a nord. Kherson chiederà l'annessione alla Russia. Stallo sui negoziati, Zelensky: "Pronti al dialogo con Mosca, ma stiamo perdendo la pazienza". Primo ok negli Usa ad aiuti da 40 mld all'Ucraina. Primo blocco parziale del gas russo verso l'Ue

