Lavrov in Algeria per dimostrare la vicinanza di Mosca

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo, Sergei, ha fatto una tappa in. Una visita che arriva mentre la Russia è impegnata in una guerra d’invasione contro l’Ucraina e mentre il Paese nordafricano vive una situazione particolare. Algeri — dove l’elezione del presidente Abdelmadjid Tebboune è vista dalle opposizioni come un maquillage del sistema autoritario al potere — sta approfondendo le partnership con i Paesi europei intenzionati a rompere la dipendenza dal gas russo anche attraverso l’aumento delle forniture algerine. Era dal gennaio 2019 chenon si recava in. Formalmente è stata colta l’occasione delle celebrazioni del 60° anniversario delle relazioni diplomatiche, ma è chiaro che ci sia qualcosa in più vista la situazione globale innescata dall’aggressione russa a Kiev. Già il mese scorso, ...

Intanto in mattinata il ministro degli Esteri russo Serghei è arrivato in Oman per una visita istituzionale, dopo una visita in. 'Ci aspettiamo che la conclusione dell'operazione della ... In visita in Algeria in occasione del 60 anniversario dell'instaurazione delle relazioni tra i due Paesi, per rinnovare la cooperazione militare e commerciale tra i due Paesi, Lavrov commentava la ... L'Algeria mantiene una posizione equilibrata e imparziale sulla crisi ucraina e la Russia elogia questo approccio.