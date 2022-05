Lavrov abbatte Borrell: “Cagnolino Usa, non fa diplomazia”. Scontro Russia-Ue (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto che l'Unione europea «non ha una politica estera» e che l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, Josep Borrell, «segue la posizione degli Stati Uniti». In visita in Algeria in occasione del 60 anniversario dell'instaurazione delle relazioni tra i due Paesi, per rinnovare la cooperazione militare e commerciale tra i due Paesi, Lavrov commentava la proposta di Borrell di sequestrare le riserve valutarie russe congelate per sostenere il costo della ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra. «Borrell non deve dimenticare che il suo compito è la diplomazia e non è una posizione militare. Credo che in futuro questa posizione di capo della diplomazia dell'Ue sarà eliminata, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo, Sergei, ha detto che l'Unione europea «non ha una politica estera» e che l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, Josep, «segue la posizione degli Stati Uniti». In visita in Algeria in occasione del 60 anniversario dell'instaurazione delle relazioni tra i due Paesi, per rinnovare la cooperazione militare e commerciale tra i due Paesi,commentava la proposta didi sequestrare le riserve valutarie russe congelate per sostenere il costo della ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra. «non deve dimenticare che il suo compito è lae non è una posizione militare. Credo che in futuro questa posizione di capo delladell'Ue sarà eliminata, ...

