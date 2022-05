**Lavoro: Letta, 'impegno su parità salariale, nostra Italia non è quella delirante della stilista'** (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Per noi la parità salariale è una questione fondamentale e lo è a maggior ragione dopo i messaggi deliranti ascoltati nei giorni scorsi sul tema delle donne nel lavoro. Il danno che ha fatto il messaggio di quella famosa stilista di modo ha fatto fare un passo indietro" al Paese, "un messaggio devastante e basta un minuto e mezzo per fare un disastro. Ecco noi siamo qui per dire che quella non è la nostra Italia". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, all'Agorà sulla parità salariale con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, tra gli altri. Sul tema della parità salariale, aggiunge Letta, "lancio un appello e un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Per noi laè una questione fondamentale e lo è a maggior ragione dopo i messaggi deliranti ascoltati nei giorni scorsi sul tema delle donne nel lavoro. Il danno che ha fatto il messaggio difamosadi modo ha fatto fare un passo indietro" al Paese, "un messaggio devastante e basta un minuto e mezzo per fare un disastro. Ecco noi siamo qui per dire chenon è la". Così il segretario del Pd, Enrico, all'Agorà sullacon il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, tra gli altri. Sul tema, aggiunge, "lancio un appello e un ...

