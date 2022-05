Lavoro, la Spagna abolisce il precariato: ecco come (Di mercoledì 11 maggio 2022) Abolire il precariato? Si se puede. L’ esempio arriva proprio dalla Spagna che con la riforma del Lavoro dichiara guerra alla precarietà. I numeri non lasciano spazio ad interpretazioni: ad aprile è record di contratti stabili, 700 mila, in pratica quasi un contratto su due, il 48%. Abolire il precariato? Se puede Nel mese di dicembre erano il 10%, il 15% a gennaio, il 22% febbraio per arrivare al 31% a marzo. Nei primi quattro mesi sono triplicati sul 2021. “La riforma del Lavoro funziona e ha cambiato il paradigma delle assunzioni nel Paese”, sottolinea con soddisfazione la ministra del Lavoro e vicepremier Yolanda Díaz che parla di “dati senza precedenti. Ci hanno detto che non era possibile. E invece, sí se puede! “ Dopo aver sistemato la questione rider con la definizione di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Abolire il? Si se puede. L’ esempio arriva proprio dallache con la riforma deldichiara guerra alla precarietà. I numeri non lasciano spazio ad interpretazioni: ad aprile è record di contratti stabili, 700 mila, in pratica quasi un contratto su due, il 48%. Abolire il? Se puede Nel mese di dicembre erano il 10%, il 15% a gennaio, il 22% febbraio per arrivare al 31% a marzo. Nei primi quattro mesi sono triplicati sul 2021. “La riforma delfunziona e ha cambiato il paradigma delle assunzioni nel Paese”, sottolinea con soddisfazione la ministra dele vicepremier Yolanda Díaz che parla di “dati senza precedenti. Ci hanno detto che non era possibile. E invece, sí se puede! “ Dopo aver sistemato la questione rider con la definizione di ...

Advertising

fattoquotidiano : Spagna, cosa c’è nella riforma del lavoro che sta riducendo i contratti precari e facendo volare quelli a tempo ind… - qui_finanza : Lavoro, la Spagna abolisce il precariato: ecco come - F1Carcarla : @VickyLecter @see_lallero in spagna però mediamente pranzano alle 15 e cenano alle 22, oltre a iniziare scuola e lavoro più tardi - matteocon2t : @trash_italiano Vivo in spagna da 15 anni per lavoro e sono di una pesantezza inaudita con sta cazzo di Eurovision,… - Filippo64386433 : RT @confundustria: #Spagna La riforma del lavoro di Yolanda Díaz che limita fortemente l'utilizzo dei contratti a termine ha fatto impennar… -