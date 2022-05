Lavoro agile ATA in alternanza a quello in presenza. La novità nel nuovo contratto. ATTO DI INDIRIZZO [PDF] (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’ATTO di INDIRIZZO del nuovo contrATTO scuola appena firmato dal Ministro Renato Brunetta prevede per il personale ATA che "il Lavoro da remoto e il Lavoro agile dovranno qualificarsi come una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti". L'articolo Lavoro agile ATA in alternanza a quello in presenza. La novità nel nuovo contrATTO. ATTO DI INDIRIZZO PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’didelscuola appena firmato dal Ministro Renato Brunetta prevede per il personale ATA che "ilda remoto e ildovranno qualificarsi come una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti". L'articoloATA inin. LanelDIPDF .

