Laura Pausini spara un "porca vacca" in diretta all'Eurovision: il video (Di mercoledì 11 maggio 2022) Genuina e senza peli sulla lingua anche in diretta mondiale. Laura Pausini, alla conduzione dell'Eurovision insieme ad Alessandro Cattelan e... Leggi su today (Di mercoledì 11 maggio 2022) Genuina e senza peli sulla lingua anche inmondiale., alla conduzione dell'insieme ad Alessandro Cattelan e...

Advertising

trash_italiano : LAURA PAUSINI SEI PAZZESCA. #EscIta #Eurovision #Esc2022 - vogue_italia : Vi sveliamo in anteprima esclusiva i look che indosserà stasera Laura Pausini all'Eurovision 2022 ???? - Agenzia_Ansa : Al via Eurovision a Torino con un omaggio a Pavarotti. 'Ciao Italia, ciao Torino'. Laura Pausini, Mika e Alessandro… - italiaserait : Eurovision 2022, Laura Pausini: “Stupendo, ma difficile non parlare mai in italiano” - edweena : Ma quindi quella di Laura Pausini che non riesce a pronunciare sixth era una gag scritta. Ma che senso ha, visto ch… -