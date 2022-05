Laura Pausini, in rosa all’Eurovision: “PINK come la vita, la musica e la pace” (Di mercoledì 11 maggio 2022) La voce di Strani Amori ha letteralmente acceso di colore il palco con i suoi abiti fucsia, disegnati per l’occasione (e per lei) da Valentino e dal direttore creativo della maison, Pierpaolo Piccioli. Tre long dress della tinta che ha dominato le passerelle delle ultime sfilate di moda, con cui la cantante ha tenuto banco e incantato la platea. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 11 maggio 2022) La voce di Strani Amori ha letteralmente acceso di colore il palco con i suoi abiti fucsia, disegnati per l’occasione (e per lei) da Valentino e dal direttore creativo della maison, Pierpaolo Piccioli. Tre long dress della tinta che ha dominato le passerelle delle ultime sfilate di moda, con cui la cantante ha tenuto banco e incantato la platea. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

trash_italiano : LAURA PAUSINI SEI PAZZESCA. #EscIta #Eurovision #Esc2022 - vogue_italia : Vi sveliamo in anteprima esclusiva i look che indosserà stasera Laura Pausini all'Eurovision 2022 ???? - Agenzia_Ansa : Al via Eurovision a Torino con un omaggio a Pavarotti. 'Ciao Italia, ciao Torino'. Laura Pausini, Mika e Alessandro… - flynnsgraham : RT @_misspigrizia: Si può dire che Ale Cattelan, Laura Pausini e Mika sono stati bravissimi? Si, si può dire. #Eurovision #ESCita https://t… - smilelikegagaa : RT @Jessica196j: Il porca vacca di Laura Pausini è risuonato nelle case di tutta Europa QUESTO CONCETTO #ESCita #Eurovision -