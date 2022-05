Laura Pausini fa una gaffe in diretta all’Eurovision 2022: il divertente momento (Di mercoledì 11 maggio 2022) La gaffe di Laura Pausini Ieri sera è ufficialmente partito l’Eurovision Song Contest 2022, che si tiene a Torino con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Da giorni i due cantanti e il conduttore sono impegnati con le serrate prove, e finalmente poche ore fa abbiamo assistito alla prima semifinale. Nel corso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 11 maggio 2022) LadiIeri sera è ufficialmente partito l’Eurovision Song Contest, che si tiene a Torino con la conduzione di, Mika e Alessandro Cattelan. Da giorni i due cantanti e il conduttore sono impegnati con le serrate prove, e finalmente poche ore fa abbiamo assistito alla prima semifinale. Nel corso L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : LAURA PAUSINI SEI PAZZESCA. #EscIta #Eurovision #Esc2022 - vogue_italia : Vi sveliamo in anteprima esclusiva i look che indosserà stasera Laura Pausini all'Eurovision 2022 ???? - Agenzia_Ansa : Al via Eurovision a Torino con un omaggio a Pavarotti. 'Ciao Italia, ciao Torino'. Laura Pausini, Mika e Alessandro… - LauraAn02429686 : RT @MahmoodItalia: Laura Pausini saluta Blanco e Mahmood nel backstage dell'Eurovision ?? #Eurovision - diphylleiagrai : RT @yleniaindenial1: LAURA PAUSINI CHE DICE PORCA VACCA IN EUROVISIONE SAREMO PER SEMPRE FAMOSI #EUROVISION #ESCita -