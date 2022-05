Laura Freddi, il dramma che le ha stravolto la vita: “L’inizio della fine…” | Tristezza infinita (Di mercoledì 11 maggio 2022) Laura Freddi rompe il silenzio riguardo ad un preciso episodio. Un dramma che ha devastato la sua vita, ecco cosa ha vissuto Laura Freddi, durante un’intervista, ha parlato a cuore aperto raccontando una situazione davvero drammatica. Un evento che sembra abbia molto inciso sulla fine del suo matrimonio. La Freddi, ospitata nella trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone, ha parlato di una situazione particolare che è stata davvero tanto dolorosa da affrontare. Una rivelazione che aveva fatto precedentemente nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Le parole della donna hanno generato tanta Tristezza nel cuore di tutti. Ecco cosa ha raccontato, come riportato dal sito ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 11 maggio 2022)rompe il silenzio riguardo ad un preciso episodio. Unche ha devastato la sua, ecco cosa ha vissuto, durante un’intervista, ha parlato a cuore aperto raccontando una situazione davverotica. Un evento che sembra abbia molto inciso sulla fine del suo matrimonio. La, ospitata nella trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone, ha parlato di una situazione particolare che è stata davvero tanto dolorosa da affrontare. Una rivelazione che aveva fatto precedentemente nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Le paroledonna hanno generato tantanel cuore di tutti. Ecco cosa ha raccontato, come riportato dal sito ...

