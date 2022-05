Lamborghini - Primo trimestre da record per consegne, fatturato e utili (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dalla Motor Valley continuano ad arrivare notizie positive sulle performance delle grandi realtà automobilistiche emiliane. Dopo la Ferrari, anche la Lamborghini ha chiuso il Primo trimestre con nuovi record per i principali indicatori finanziari e commerciali: le consegne sono cresciute del 4,8% al nuovo massimo di 2.539 unità e il fatturato ha raggiunto i 592 milioni di euro, in aumento del 13,3%, mentre l'utile operativo è migliorato del 25% fino a 178 milioni. Il Primo trimestre è stato il migliore di sempre, un risultato trainato da una gamma prodotto altamente attrattiva e da una strategia che, tra i suoi pilastri, si basa su un'offerta minore della domanda, per mantenerne alta la desiderabilità, unita a una distribuzione bilanciata delle ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dalla Motor Valley continuano ad arrivare notizie positive sulle performance delle grandi realtà automobilistiche emiliane. Dopo la Ferrari, anche laha chiuso ilcon nuoviper i principali indicatori finanziari e commerciali: lesono cresciute del 4,8% al nuovo massimo di 2.539 unità e ilha raggiunto i 592 milioni di euro, in aumento del 13,3%, mentre l'utile operativo è migliorato del 25% fino a 178 milioni. Ilè stato il migliore di sempre, un risultato trainato da una gamma prodotto altamente attrattiva e da una strategia che, tra i suoi pilastri, si basa su un'offerta minore della domanda, per mantenerne alta la desiderabilità, unita a una distribuzione bilanciata delle ...

