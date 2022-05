La Virtus Bologna vince l’Eurocup e vola in Eurolega (Di mercoledì 11 maggio 2022) Bologna (ITALPRESS) – La Virtus Bologna conquista l’Eurocup 2021-22 e dalla prossima stagione farà compagnia all’Olimpia Milano in Eurolega. In una Segafredo Arena col pubblico delle grandi occasioni, il quintetto di coach Scariolo non si fa sopraffare dalla pressione e rispetta il pronostico superando 80-67 la Frutti Extra Bursaspor, squadra turca rivelazione di questa edizione. Nella serata magica contro il Bursaspor, a prendersi la scena sono stati Teodosic (21 punti) e Weems (13 punti). Dopo la storica Coppa delle Coppe del 1990, le due vittorie in Eurolega nel ’98 e nel 2001 e i più recenti successi in Eurochallenge (2009) e Champions League (2019), arriva anche l’Eurocup ma soprattutto l’agognato biglietto per l’elite del basket ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022)(ITALPRESS) – Laconquista2021-22 e dalla prossima stagione farà compagnia all’Olimpia Milano in. In una Segafredo Arena col pubblico delle grandi occasioni, il quintetto di coach Scariolo non si fa sopraffare dalla pressione e rispetta il pronostico superando 80-67 la Frutti Extra Bursaspor, squadra turca rivelazione di questa edizione. Nella serata magica contro il Bursaspor, a prendersi la scena sono stati Teodosic (21 punti) e Weems (13 punti). Dopo la storica Coppa delle Coppe del 1990, le due vittorie innel ’98 e nel 2001 e i più recenti successi in Eurochallenge (2009) e Champions League (2019), arriva anchema soprattutto l’agognato biglietto per l’elite del basket ...

