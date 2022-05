La Virtus Bologna ha vinto l’Eurocup, il secondo torneo del basket europeo (Di mercoledì 11 maggio 2022) per importanza, battendo i turchi del Bursaspor per 80 a 67. È la prima volta che una squadra italiana vince l’Eurocup, che fino al 2008 si chiamava Uleb Leggi su ilpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) per importanza, battendo i turchi del Bursaspor per 80 a 67. È la prima volta che una squadra italiana vince, che fino al 2008 si chiamava Uleb

Advertising

Eurosport_IT : VIRTUS BOLOGNA VINCE L'EUROCUP ???????? Battuto in finale il Bursaspor per 80-67, la squadra di Scariolo conquista un… - SkySport : ULTIM'ORA BASKET LA VIRTUS BOLOGNA VINCE L'EUROCUP 2021/22 Battuti i turchi del Bursaspor 80-67 #SkySport #SkyBasket #VirtusBologna - Sportando : Virtus Bologna are back in EuroLeague - curvastone : RT @VuNereBologna: WE ARE BACK! ?? Dopo 14 anni la Virtus Bologna torna in EuroLega! ?????? #VNB | #Virtus | #7DAYSEuroCup | #RoadToGreatness… - henryejune : RT @StorieASpicchi: CAMPIONI!?? La Virtus Bologna batte il Bursaspor, conquista l’Eurocup e si guadagna l’accesso alla prossima Eurolega. È… -