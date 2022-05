'La violenza squadrista dei noVax è molto pericolosa' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Antonio Mazzeo Per approfondire : Articolo : Raid vandalico 'no - vax' alla sede di NoiTv Dopo aver espresso sui social , nella giornata di ieri, la sua solidarietà per di NoiTv - l'emittente ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Antonio Mazzeo Per approfondire : Articolo : Raid vandalico 'no - vax' alla sede di NoiTv Dopo aver espresso sui social , nella giornata di ieri, la sua solidarietà per di NoiTv - l'emittente ...

Advertising

winter_design : @angelo_falanga Ogni affermazione una falsità! A partire da partiti messi fuori legge, leader opposizione incarcera… - Max56gio : RT @granmartello: Quando esplode la violenza, come ora a due passi da noi, il moralismo dei comunisti si dissolve e la loro vena squadrista… - LucioMM1 : @ArkadiMaslow @MarxKarletto Dopo 4-5 azioni di segnalazione squadrista comunista dove se scrivi 'x merita pallonate… - salcucci : @ritadallachiesa @ricpuglisi Certo, ma ognuno è libero di vaccinarsi o meno e invece avete scatenato la peggiore vi… - polemicarc : @Potemkin959 @distefanoTW @Bazaar con me ha usato una violenza digitale che non esito a definire squadrista perché… -