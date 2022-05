La violenza di genere al centro di un convegno organizzato al Comune di Cava

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutide’ Tirreni (Sa) – Un’occasione di confronto per parlare delle violenze morali e fisiche di cui sono vittime le donne ogni giorno, ma anche per aprire la porta ad azioni concrete, utili ad affrontare un problema che si è acuito negli ultimi anni. Si terrà domani (giovedì 12 maggio) alle ore 18, nella sala di rappresentanza deldi, il“Ab–Uso” –dalle artiste Annamaria Panariello e Rosanna Di Marino – che focalizzerà l’attenzione sul tema della“die in”. L’iniziativa rappresenta la naturale prosecuzione di un omonimo progetto di Panariello e Di Marino, plasmato nella precedente performance artistica (intitolata appunto “Ab-uso”) presentata per la prima volta ...